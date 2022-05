Mann stürzt in Klärbecken – Feuerwehr rückt mit Drehleiter an

Von: Sebastian Peters

Die Feuerwehr war vor Ort im Einsatz. (Symbolfoto) © Sebastian Peters

Ein Mann klettert auf das Gelände eines Klärwerkes und stürzt in ein leeres Becken. Kräfte der Feuerwehr mussten den Hobby-Entdecker mit einer Drehleiter retten.

Pinneberg – Mutmaßlich um schöne Fotos zu machen, ist ein 29-jähriger Mann unerlaubt auf das abgesperrte Gelände eines Klärwerkes in Elmshorn geklettert. Nur wenige Augenblicke später muss die Freiwillige Feuerwehr Elmshorn, zusammen mit dem Höhenretter des Technischen Hilfswerkes aus Pinneberg anrücken.



Der 29-jährige Hobby-Entdecker stürzte gegen 21:40 Uhr plötzlich in ein vier Meter leeres Betonbecken. Bei seinem Sturz, so schreibt es die Feuerwehr Pinneberg, verletzte sich der Mann an seinen beiden Beinen. Nur wenige Stunden später rückten die Einsatzkräfte zu einem Großbrand aus. Eine enorme Rauchwolke ging direkt neben der A23 in den morgendlichen Himmel bei Hamburg.