Mann wollte Neffen laut Anklage zum Mord anstiften

Eine Strafgesetzbuch liegt in einem Sitzungssaal. © Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Er soll mehrfach versucht haben, seinen Neffen zum Mord an dessen eigener Mutter anzustiften - vier Jahre später muss sich ein 57-jähriger Mann aus Kiel nun ab heute am Kieler Landgericht verantworten. Ihm wird versuchte Anstiftung zum Mord und mehrfache Körperverletzung vorgeworfen. Der Tatzeitraum erstreckt sich demnach von 2017 bis Frühjahr 2018.

Kiel - Dem Mann drohen bei einer Verurteilung 3 bis 15 Jahre Haft.

Der Anklage zufolge soll der im Irak geborene Deutsche den damals 12-jährigen Sohn seiner Schwägerin wiederholt aufgefordert haben, der Mutter ein Messer in den Bauch zu rammen, während sie schläft. Zur Begründung habe er gesagt, die Mutter sei eine schlechte Person. Als der 12-Jährige sich weigerte, soll der Angeklagte dem Kind ein Video gezeigt haben, in dem ein Mann seinem Gegner ein Messer in den Bauch sticht.

Der Sohn offenbarte sich seiner Mutter. Ihr soll der Angeklagte im April 2018 fast kochendes Wasser über Kopf, Hand und Rücken gegossen haben. Das Opfer erlitt Verbrühungen. Sie, ihren Sohn und die ältere Tochter soll der Angeklagte zudem mehrfach geschlagen haben.

Das Gericht hat fünf Verhandlungstage festgesetzt. Das Urteil wird demnach am 30. November erwartet. dpa