Maritime Koordinatorin zu Besuch bei Flensburger Werft FSG

Die Koordinatorin der Bundesregierung für maritime Wirtschaft und Tourismus, Claudia Müller, hat am Donnerstag die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) besucht. „Mir war es wichtig, hierher zu kommen“, sagte sie nach Gesprächen mit Geschäftsführung und Gewerkschaft sowie einer Führung durch den Rohbau eines RoRo-Schiffes zu Journalisten. Die Werft habe eine schwierige Zeit hinter sich, sei aber auf den Weg nach oben, sagte Müller.

Flensburg - Die FSG zeige, dass es Wege aus der Krise gibt, „dass man mit innovativen Konzepten neue Ideen entwickeln kann und das es dann auch voran geht“.

Werft-Geschäftsführer Philipp Maracke, der wegen einer Corona-Infektion per Video zugeschaltet war, sagte, man habe über die Themen Zeitenwende und Klimawandel unterhalten. Die Zeitenwende erfordere technologisch versierte Werften, die jetzt flexibel reagieren können. „Wir als FSG, wir können das. Wenn neue Aufträge von der Deutschen Marine in Auftrag gegeben werden, stehen wir zur Verfügung. Alleine, aber auch gerne in Kooperation mit unseren Mitwettbewerbern.“ Auch mit dem Thema Klimawandel und der Entwicklung hin zu einem nachhaltigen Schiffsantrieb befasse sich die FSG intensiv.

Müller sagte mit Blick auf das 100-Milliarden-Sondervermögen, aktuell würden die Bedarfe der Marine und der anderen Bundeswehrbereiche abgefragt. „Die Marine ist momentan dabei zu prüfen, wie sie Kompetenzen auch wiederaufbauen kann.“ Zur Frage nach möglichen Chancen der Flensburger, einen Auftrag zu ergattern, äußerte sich Müller nicht. „Ich bleibe an dieser Stelle sehr neutral.“ dpa