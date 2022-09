Medizinische Versorgung: Jürgen Dusel kritisiert Defizite

Der Bundesbeauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Jürgen Dusel, sieht in Schleswig-Holstein Nachholbedarf bei der gesundheitlichen Versorgung. So gebe es im Land kein einziges Medizinisches Zentrum für Erwachsene mit geistiger Behinderung, sagte Dusel am Donnerstag in Kiel. Er unterstützte Bemühungen der Landesbeauftragten Michaela Pries, solche Zentren auch im Norden zu bilden.

Kiel - Diese könnten an vorhandene ambulante Strukturen angedockt werden, sagte Pries.

Einen konkreten Bedarf an solchen Zentren für das Land konnte sie nicht nennen, da die Datenlage schlecht sei. Ihre Dienststelle schätzt die Zahl der Menschen, die für eine Versorgung dort infrage kämen, auf mehrere tausend. Wünschenswert wäre eine Anschubfinanzierung durch das Land, sagte Pries. Solche Zentren dürften auch nicht nur Lotsenfunktion haben, wie es Krankenkassen wollten. Sie müssten auch für Diagnostik, Behandlungen und Überweisungen zuständig sein.

Für Kinder mit Behinderung gebe es solche Zentren, bei Erwachsenen bestehe eine Versorgungslücke, sagte Dusel. Betroffene hätten aber einen gesetzlichen Anspruch auf solche Versorgungszentren. Bei der gesundheitlichen Betreuung gebe es in Deutschland insgesamt ein Qualitätsproblem. 75 Prozent der Arztpraxen seien nicht barrierefrei. Folglich sei es für viele Behinderte nicht selbstverständlich, den Arzt ihrer Wahl aufzusuchen. Das gelte besonders für den ländlichen Raum. Ein besonders großes Problem in Schleswig-Holstein ist Pries zufolge die gynäkologische Versorgung von Rollstuhlfahrerinnen.

Im Norden leben mehr als 500.000 Menschen mit Behinderung, in Deutschland 13,5 Millionen. dpa