Mehr Adipositas bei Kindern in Schleswig-Holstein

Ein übergewichtiges Kind trägt einen Pulli mit dem Schriftzug „Style“. © Ralf Hirschberger/dpa/Symbolbild

Viele Kinder in Schleswig-Holstein sind zu dick - und es werden immer mehr. Die Corona-Pandemie mit ihren Einschränkungen hat das Problem noch verschärft.

Kiel - Die Diagnose Adipositas hat in den vergangenen Jahren bei Kindern in Schleswig-Holstein stark zugenommen. 2011 waren etwa 10.800 Kinder im Alter bis 14 Jahre im nördlichsten Bundesland krankhaft übergewichtig. 2021 waren es mehr als 13.000, wie die Krankenkasse Barmer mitteilte.

„Im Verlauf der Corona-Pandemie hat sich diese Entwicklung noch beschleunigt“, so der Landesgeschäftsführer der Barmer Schleswig-Holstein, Bernd Hillebrandt. Vom 2019 auf 2021 seien etwa 810 neue Adipositas-Diagnosen hinzugekommen, ein Plus von 6,6 Prozent. „Die Pandemie mit ihren Einschränkungen im Sportbereich, digitalem Unterricht und dem Wegfall von Sportunterricht hat im wahrsten Sinne des Wortes ein dickes Problem noch verstärkt.“

Schleswig-Holstein liegt mit einem Anteil von 3,3 Prozent adipöser Kinder und Jugendlicher unter dem Bundesdurchschnitt von 3,6 Prozent. Am geringsten sind Kinder und Jugendliche in Bayern mit einem Anteil von 2,7 Prozent von Adipositas betroffen, am meisten in Mecklenburg-Vorpommern, wo der Anteil bei 5,4 Prozent liegt.

Bereits in jungen Jahren sei Übergewicht ein Risikofaktor für viele Folgeerkrankungen wie Bluthochdruck und Stoffwechselstörungen, betonte Hillebrandt. „Außerdem leiden Beweglichkeit, Ausdauer und Kraft unter zu starkem Übergewicht.“ dpa