Mehr als eine Milliarde Euro für Wohnungsbauprojekte

Eurobanknoten liegen auf einem Tisch. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Für den Bau von neuem bezahlbaren Wohnraum oder die Sanierung alter Wohnungen stehen in Schleswig-Holstein bis 2026 mehr als eine Milliarde Euro an Fördermitteln bereit. Deutlich gestiegene Baukosten und steigende Zinsen seien für die Bauwirtschaft auch im Norden eine riesige Herausforderung, sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Dienstag.

Kiel - „Wir wollen deshalb die Bedingungen für die Soziale Wohnraumförderung als Landesregierung deutlich verbessern.“

Mit mehr als 700 Millionen stammt der Großteil des Geldes vom Land, der Rest sind Bundesmittel. Laut Ministerium stehen in den kommenden vier Jahren so viele Mittel bereit wie nie zuvor. In der 2019 gestarteten, Ende 2022 endenden Förderperiode standen insgesamt 788 Millionen Euro bereit.

Die Landesregierung will beispielsweise die neben Förderdarlehen vergebenen Zuschüsse auf bis zu 1500 Euro pro Quadratmeter anheben. 2017 lag der Förderanteil noch bei 250 Euro. Das soll Unternehmen Planungssicherheit beim Bau von bezahlbarem Wohnraum geben. Die Regierung will einen besonderen Fokus auch auf die Verlängerung von auslaufenden Zweckbindungen legen. Die konkrete Ausgestaltung der sozialen Wohnraumförderung soll in den kommenden Monaten gemeinsam mit den Kommunalen Landesverbänden und den Verbänden der Wohnungswirtschaft erfolgen.

Der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) lobte die Pläne. „Die Kieler Landesregierung hat die Zeichen der Zeit erkannt“, sagte Direktor Andreas Breitner. „Um die Lage auf Wohnungsmärkten zu entspannen und zugleich die Herausforderungen des Klimaschutzes zu bewältigen, ist eine deutliche Erhöhung der staatlichen Förderung notwendig.“ Nun müsse die Bundesregierung rasch verbindliche Förderungen auf den Weg bringen. „Der geförderte Wohnungsbau steht angesichts der Zinsentwicklung bei frei finanzierten Wohnungsbauprojekten vor einer Renaissance.“ dpa