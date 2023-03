Mehr Babys wegen RS-Virus in Kliniken behandelt

Teilen

Ein am RS-Virus erkrankter Patient liegt auf einer Kinderstation in einem Krankenbett. © Marijan Murat/dpa

Die Zahl der Klinikbehandlungen von Babys wegen einer Infektion mit dem RS-Virus ist nach DAK-Angaben in Schleswig-Holstein stark gestiegen. In der Saison 2021/2022 seien hochgerechnet rund 950 Babys unter einem Jahr mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) in Krankenhäusern behandelt worden, teilte die Krankenkasse DAK am Mittwoch mit. Das seien doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum 2018/2019.

Kiel - Auch im Herbst und Winter 2022 seien die Zahlen stark gestiegen, abschließend liegen sie noch nicht vor.

Für eine DAK-Sonderanalyse im Rahmen des schleswig-holsteinischen Kinder- und Jugendreports hätten Wissenschaftler Abrechnungsdaten von rund 42.000 Kindern und Jugendlichen bis 17 Jahren untersucht, die bei der DAK versichert sind. Analysiert wurden die Jahre 2017 bis 2022.

Während der Covid-19-Pandemie seien in Schleswig-Holstein nahezu keine Kinder mit RSV-Infektionen im Krankenhaus behandelt worden. Nach der Corona-Pandemie habe sich der Höhepunkt der RSV-Welle zeitlich nach vorne verschoben. Der Anteil der Babys, die auf einer Intensivstation behandelt werden musste, stieg um fast 50 Prozent.

„Die Ergebnisse zeigen genau das, was wir in den Praxen erlebt haben“, bewertete der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, die Zahlen. „Die Saison 2020/21 ist wegen der Corona-Schutzmaßnahmen nahezu ausgefallen. Dieser Ausfall der Welle 2020/21 und das zeitliche Vorziehen der sehr starken Welle 2021/22 lassen den Schluss zu, dass es zu erheblichen Nachholeffekten infolge der Corona-Maßnahmen gekommen ist.“

Die DAK-Gesundheit ist nach eigenen Angaben mit 5,5 Millionen Versicherten die drittgrößte Krankenkasse Deutschlands. In Schleswig-Holstein sind rund 240.000 Menschen bei der DAK versichert. dpa