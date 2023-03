Mehr hochbetagte Frauen als Männer dauerhaft im Pflegeheim

Ein Betreuer geht in einem Pflegeheim mit einer Bewohnerin über den Flur. © Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild

Die weitaus meisten Schleswig-Holsteiner leben auch im hohen Alter nicht dauerhaft im Pflegeheim. Von den ab 90-Jährigen wurden Ende 2021 27 Prozent in Heimen vollstationär in Dauerpflege betreut, wie das Statistikamt Nord am Montag berichtete. Bei den 80- bis unter 90-Jährigen betrug der Anteil sieben Prozent; bei den 70- bis unter 80-Jährigen waren es 1,9 Prozent.

Kiel - Frauen waren deutlich häufiger dauerhaft in vollstationärer Heimpflege als Männer. Von den ab 90 Jahre alten Frauen lebten 32 Prozent in Pflegeheimen; bei den gleichaltrigen Männern waren es nur 17 Prozent.

Im Vergleich zur letzten Erhebung 2019 sank der Anteil der dauerhaft in Pflegeheimen lebenden Bevölkerung bei den ab 90-Jährigen um zwei Prozentpunkte. Bei den 80- bis unter 90-Jährigen betrug der Rückgang einen halben Prozentpunkt. Die Angaben zu Heimbewohnern beziehen sich nur auf Personen, die sich in vollstationärer Dauerpflege befinden und Leistungen der Pflegeversicherung erhalten. Personen in vollstationärer Kurzzeitpflege sind nicht berücksichtigt. dpa