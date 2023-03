Mehr Kinder sind in Sportvereinen in Schleswig-Holstein

Eine Frau joggt und wirft einen langen Schatten auf den Asphalt. © Julian Stratenschulte/dpa/Archiv

In Schleswig-Holstein ist die Zahl der Sporttreibenden in Vereinen gestiegen. Wie der Landessportverband (LSV) am Mittwoch bekannt gab, waren bei der jüngsten Online-Bestandserhebung insgesamt 763 840 Menschen Mitglied in einem Verein. Das bedeutet im Vergleich zur vergangenen Erhebung aus dem Jahr 2022 einen Zuwachs von 2,12 Prozent.

Kiel - Bei den bis Sechsjährigen gibt es laut LSV einen Mitgliederzuwachs von 13,8 Prozent und bei den sieben bis 14-Jährigen von 4,35 Prozent.

„Der Sport im Verein ist nach wie vor hoch attraktiv“, sagte LSV-Präsident Hans-Jakob Tiessen: „Besonders erfreulich ist dabei, dass die Kinder und Jugendlichen verstärkt in die Sportvereine zurückgekehrt sind.“

Die aktuellen Zahlen zeigen nach Auffassung des LSV, dass die Sportvereine im ganzen Land auch in der Zeit nach den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie eine hohe und langfristig wirkende Bindungskraft hätten.

„Die sportbegeisterten Menschen in Schleswig-Holstein hätten den vereinsgebundenen Sport während der Pandemie schmerzlich vermisst und seien noch mehr als im Jahr zuvor − trotz einiger verbliebener Einschränkungen des regulären Sportbetriebes − ihren Vereinen treu geblieben“, hieß es in einer Verbandsmitteilung. dpa