Mehrere Raubüberfalle: Fahndung nach 35-Jährigem

Ein Polizeibeamter steht zwischen zwei Einsatzfahrzeugen der Polizei. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Die Polizei fahndet nach einem 35 Jahre alten Mann, der seit Mitte Februar mehrere Raubüberfälle in Kiel und Umland begangen haben soll. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Kiel - Der Verdächtige hatte sich demnach bei einer Tat am Sonntag an der Hand verletzt, sodass Blutspuren sichergestellt werden konnten. Ein DNA-Abgleich habe ergeben, dass es sich bei dem mutmaßlichen Täter um den 35-Jährigen handele. Er habe keinen festen Wohnsitz, dürfte sich der Polizei zufolge aber im Kieler Stadtgebiet aufhalten.

Die Ermittler werfen dem Mann laut Mitteilung vor, im Zeitraum vom 14. bis 23. Februar in Kiel sowie in Schwentinental (Kreis Plön), Molfsee und Holzbunge (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) Raubüberfälle auf sechs Tankstellen, einen Discounter, ein Einrichtungshaus, eine Apotheke und einen Schnell-Imbiss begangen zu haben. In acht Fällen habe er ein Messer bei sich gehabt, in einem einen Schraubendreher.

Bei einem der Überfälle wurde den Angaben zufolge eine Bargeldsumme im vierstelligen Bereich erbeutet. In weiteren Fällen lag der Betrag im niedrigen bis mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Die Staatsanwaltschaft hat den Angaben nach eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro ausgelobt. dpa