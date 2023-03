Mehrere Verletzte bei Wohnungsbrand in Neumünster

Auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr ist ein Blaulicht zu sehen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Eine 66 Jahre alte Frau in Neumünster hat bei einem Feuer in ihrer Wohnung Verbrennungen an Händen und Haaren erlitten. Wegen der extremen Rauchentwicklung durch den Brand wurden zudem weitere acht Bewohner des Mehrfamilienhauses mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Neumünster - Die Ursache für den Brand am späten Samstagabend war zunächst nicht bekannt. Ob das Haus weiter bewohnt werden kann und die Mieter in ihre Wohnungen zurückkehren können, sollte am Montag geprüft werden, teilte die Polizei weiter mit. dpa