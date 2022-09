Mehrproduktion vor weiter steigenden Energiekosten

Teilen

Jetzt noch mehr produzieren, bevor die Energiekosten im Winter noch höher steigen - solche Pläne kommen aus Teilen der norddeutschen Wirtschaft. Dafür brauchten die Firmen aber behördliche Hilfe.

Rostock/Kiel - Angesichts möglicherweise weiter steigender Energiepreise kommt aus der norddeutschen Wirtschaft die Forderung nach flexibleren Arbeitszeiten zum Zweck der Vorproduktion. „Wir haben im Augenblick eine ganze Menge Unternehmen, die wissen, im Winter wird's teuer. Und zwar noch teurer als jetzt“, sagte Christian von Boetticher, Schleswig-Holsteins Landesvorsitzender des Wirtschaftsrates der CDU. Mecklenburg-Vorpommerns Landesvorsitzender, Andreas Mau, unterstützt entsprechende Forderungen: „Alles, was zur Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitskräfteeinsatz beiträgt, sollten wir angehen und umsetzen.“

Von Boetticher sagte, es gehe nicht um Verpflichtungen, sondern die Möglichkeit der Arbeit etwa im Dreischichtbetrieb oder am Wochenende. Das gäbe Unternehmen die Chance, im Rahmen ihrer Möglichkeiten vorzuproduzieren. „Überhaupt den Mitarbeitern das Angebot zu eröffnen, gegen Mehrzahlung plus Sonn- und Feiertagszuschlag auch noch arbeiten zu können, das ist bisher nach dem Arbeitsrecht nur in bestimmten Ausnahmemöglichkeiten der Fall.“

In der aktuellen Krise brauche man hier temporär flexiblere Rahmenbedingungen. Das betreffe etwa auch die Beschränkung von Lärmemissionen in der Nacht. Normalerweise sage hier das Amt, ab einer bestimmten Dezibelgrenze dürfe nicht gearbeitet werden. Bei etwaigen Sonderregelungen seien Länderbehörden oftmals zurückhaltend und verwiesen auf den Bund, während dieser auf die Zuständigkeit der Länder verweise. Auch bei der Umstellung der Energieerzeugung etwa von Gas auf Öl müssten Genehmigungen schneller erfolgen.

Bei der Unterstützung von Unternehmen geht es laut von Boetticher auch um andere Wege als um finanzielle Hilfen. „Geld ist immer das letzte Mittel, um dann zu helfen, wenn alles in den Brunnen gefallen ist. Das ist eigentlich die Ultima Ratio.“

Der Wirtschaftsrat der CDU ist ein Verband von Unternehmensvertretern und -vertreterinnen, der nach eigenen Angaben unabhängig von der CDU ist. Die rund 12 000 Mitglieder rekrutieren sich demnach etwa auch aus anderen Parteien. dpa