Messerattacke bei Brokstedt: Verletzte Frau nimmt sich das Leben

Fünf Monate nach dem tödlichen Messerangriff in einem Regionalzug bei Brokstedt hat die Tat ein weiteres Opfer gefordert. Eine der Verletzten nahm sich selbst das Leben.

Kiel/Hamburg – Nach dem tödlichen Messerangriff in einem Regionalzug bei Brokstedt in Schleswig-Holstein (Kreis Steinburg) hat sich eine damals verletzte Frau das Leben genommen. „Dieser tragische Fall ist uns bekannt, unser Mitgefühl gilt den Angehörigen“, sagte ein Sprecher des Landesjustizministeriums am Dienstag, 13. Juni 2023. Zuvor hatte das Flensburger Tageblatt berichtet.

Weiteres Todesopfer nach Messerattacke in Brokstedt: 54-Jährige nimmt sich selbst das Leben

Wie die Zeitung berichtete, gehörte die 54-Jährige zu drei Opfern, die wegen der Schwere ihrer Verletzungen zeitweise in ein künstliches Koma versetzt wurden. Unter Berufung auf Polizisten schrieb das Blatt, die Frau habe dem mutmaßlichen Täter gegenübergesessen. Laut Justizministerium gab es nach der Messerattacke durch Opferschutzorganisationen sowie der Zentralen Anlaufstelle und der Opferschutzbeauftragten Hilfeangebote an alle Betroffenen.

Große Anteilnahme gab es im Januar nach der schrecklichen Messerattacke in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg. Jetzt hat sich eine damals verletzte Frau das Leben genommen. (Archivbild) © Marcus Brandt/dpa

Angreifer Ibrahim A. wegen Mordes angeklagt – Tat löste heftige Debatten um Kommunikation aus

Der Palästinenser Ibrahim A. soll am 25. Januar in einem Zug von Kiel nach Hamburg bei Brokstedt Fahrgäste mit einem Messer angegriffen und zwei Menschen im Alter von 17 und 19 Jahren getötet haben. Fünf weitere wurden verletzt. Die Staatsanwaltschaft Itzehoe erhob Ende April Anklage wegen Mordes und versuchten Mordes.

Die Aufarbeitung des Falles offenbarte unter anderem Defizite in der Kommunikation zwischen Behörden, gerade auch länderübergreifend. Ibrahim A. hatte auch in anderen Bundesländern Straftaten verübt. (dpa/stma)