Messerattacke in Kieler Pub: Gefängnisstrafen und Bewährung

Ein Stacheldrahtzaun umzäunt das Gelände einer Justizvollzugsanstalt. © Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild

Wegen einer nächtlichen Messerattacke in einem Kieler Pub hat das Landgericht drei Männer zu Freiheitsstrafen verurteilt. Eine wurde zur Bewährung ausgesetzt. Laut Anklage verletzten die Männer Anfang Juni 2022 in dem Lokal nach einem Streit einen 27-Jährigen mit etlichen Messerstichen, einer davon quer durchs Gesicht. Zudem gingen die Stiche in Arme und Rücken, wobei auch die Milz getroffen wurde.

Kiel - In einem Arm wurde ein Nerv so beschädigt, dass der Mann seine Finger kaum mehr bewegen könne.

Im Pub stürzten sich die Männer laut Anklage zunächst auf einen an dem Streit unbeteiligten Besucher und versetzten ihm Faustschläge auf den Kopf und Messerstiche ins Gesäß. Dann sollen sie auf den anderen Gast losgegangen sein.

Nach Angaben eines Sprechers des Kieler Landgerichts wurden die Angeklagten der gefährlichen Körperverletzung für schuldig befunden. Ein 30-Jähriger wurde unter Einbeziehung einer Vorstrafe zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt, ein 27-Jähriger zu drei Jahren und zwei Monaten Haft. Ein 37-jähriger Mittäter erhielt ein Jahr und drei Monate - ausgesetzt zur Bewährung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Staatsanwältin hatte für die Angeklagten zwischen einem Jahr und drei Monaten sowie vier Jahren und drei Monaten Haft gefordert. Die Verteidiger hatten nur bei dem 30-Jährigen auf eine Freiheitsstrafe plädiert - von einem Jahr und acht Monaten. Für die beiden Mitangeklagten forderten sie hingegen Freispruch. dpa