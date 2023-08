Metal-Fans mit Sonderzug zum Wacken-Festival angekommen

Metal-Fans sind auf dem schlammigen Festivalgelände unterwegs. © Christian Charisius/dpa

Rund 720 Wacken-Fans sind am Dienstagvormittag mit dem sogenannten Metal-Train im schleswig-holsteinischen Itzehoe angekommen. „Die Einfahrt und der Ausstieg verlief lautstark aber friedlich. Es herrschte eine ausgelassene Stimmung“, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Die Beamten sorgten demnach im Bahnhof für Sicherheit, hatten aber nicht viel zu tun.

Wacken - Die Anreise mit dem Auto gestaltete sich am Dienstag weiter schwierig. Angesichts des Schlamms auf vielen Wegen des Festivals hielten die Veranstalter den bereits am Montag verhängten Anreisestopp aufrecht. „Seht aufgrund dieser außergewöhnlichen Situation von weiteren Anreisen grundsätzlich ab“, baten sie in einer schriftlichen Mitteilung.

Der Sonderzug, der neben Liege- und Schlaf- auch über Barwagen inklusive DJ-Programm verfügt, war bereits am Montagabend in München gestartet. Nach Angaben der Bundespolizei kam er wie geplant gegen 10.30 Uhr im Itzehoer Bahnhof an.

Das weltbekannte Heavy-Metal-Festival Wacken Open-Air dauert in diesem Sommer erstmals vier Tage - von Mittwoch bis Samstag (2. bis 5. August). Mit 85.000 Besucherinnen und Besuchern ist es erneut ausverkauft. Insgesamt sind bei der 32. Auflage des Festivals mehr als 200 Konzerte auf neun Bühnen geplant - unter anderem von Iron Maiden, Megadeth, Helloween und Doro Pesch. dpa