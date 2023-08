Metalfans feiern Auftritt von Iron Maiden in Wacken

Teilen

Janick Gers, Gitarrist der britischen Heavy-Metal-Band „Iron Maiden“, steht beim Wacken Open Air auf der „Harder“-Stage. © Axel Heimken/dpa

Mit einem knapp zweistündigen Auftritt von Iron Maiden haben die Fans auf dem Heavy-Metal-Festival im schleswig-holsteinischen Wacken am Freitagabend einen musikalischen Höhepunkt erlebt. Zehntausende Metalheads, wie die Metalfans sich nennen, feierten die britische Band. Immer wieder ließen sich Fans beim „Crowdsurfing“ von der Menge über die Köpfe der Menschen hinweg tragen.

Wacken - Die Gruppe um Frontmann Bruce Dickinson gab Klassiker wie „Fear of the dark“ zum Besten. Für die Band sei dies der Abschluss ihrer Europatour gewesen, sagte Dickinson. „What a fucking night to end this.“ („Was für eine großartige Nacht, um sie zu beenden.“) Dickinson dankte den Veranstaltern. Eine Menge Leute hätten es abgesagt, sagte er mit Blick auf die Wetterkapriolen zu Beginn des Festivals mit viel Regen und Schlamm auf dem Gelände. „Wacken, you made it.“ (Wacken, ihr habt es geschafft.“)

Nach dem Regen an den vergangenen Tagen spielte am Freitagabend auch das Wetter mit. Gegen 23.00 Uhr verließen die Musiker die Harder-Bühne unter tosendem Applaus. Zuvor hatte bereits die US-Band Megadeth gespielt.

Seit Mittwoch feiern auf dem Festival nach Veranstalterangaben rund 61.000 Menschen. Ursprünglich waren rund 85.000 Metalfans erwartet worden. Wegen der schlammigen Platzverhältnisse hatten die Veranstalter am Mittwoch jedoch einen Einlassstopp verhängt. dpa