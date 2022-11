Metaller in Schleswig-Holstein mit weiteren Warnstreiks

Teilen

Eine IG-Metall-Fahne weht im Wind. © Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt/Symbolbild

Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie haben am Mittwoch in Schleswig-Holstein Beschäftigte mehrerer Betriebe die Arbeit niedergelegt. In Kiel zogen mehr als 1500 Metaller durch die Innenstadt zu einer abschließenden Kundgebung am Wilhelmplatz. „Das sind mehr, als wir erwartet hatten“, sagte die 1. Bevollmächtigte der IG Metall Kiel-Neumünster, Stephanie Schmoliner, der Deutschen Presse-Agentur.

Kiel - Die Teilnehmer untermauerten ihre Forderung nach acht Prozent mehr Geld. „Küstenweit streikbereit“ skandierten die Metaller auf der Kundgebung.

In 25 Betrieben des Gewerkschaftsbezirks waren die Beschäftigten zum Warnstreik aufgerufen, unter anderem von thyssenkrupp Marine Systems, Danfoss, Caterpillar, Raytheon Anschütz, Rheinmetall, Vossloh, German Naval Yards, Thales und Jungheinrich.

In Schleswig-Holstein gab es Aktionen auch in Flensburg, Itzehoe, Kiel, Lübeck und Rendsburg. Auch in den anderen norddeutschen Bundesländern legten Metaller die Arbeit nieder. Die IG Metall Küste verhandelt für die 130.000 Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie in Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordwestniedersachsen und Schleswig-Holstein.

Die Gewerkschaft verlangt für die bundesweit rund 3,9 Millionen Beschäftigten acht Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber hatten in den bisher regional geführten Verhandlungen jeweils Einmalzahlungen von 3000 Euro und zudem bei einer Laufzeit von 30 Monaten eine nicht bezifferte Erhöhung der Lohntabellen angeboten. dpa