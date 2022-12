2,7 Millionen Euro für Straßensanierung

Teilen

Selk/Kiel (dpa/lno) Das Land hat die Sanierung zweier Kreisstraßen im Kreis Schleswig-Flensburg mit rund 2,7 Millionen Euro unterstützt. „Kaputte Fahrbahnoberflächen sind ein ernsthaftes Risiko für alle Verkehrsteilnehmenden“, sagte Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) am Dienstag. „Wir investieren hier in mehr Verkehrssicherheit.“ Das Geld sei gut angelegt und es werde ein wichtiger Beitrag für die Mobilität in der Region geleistet.

Auf der K1 wurden jetzt zwischen Selk und Esprehm Fahrbahn und Radweg auf rund fünf Kilometern wieder in Schuss gebracht. Auf der K26 von Süderbrarup bis Kiesby wurde der Ausbau der Fahrbahn auf vier Kilometer Länge und des Radwegs auf 2,8 Kilometer Länge im September abgeschlossen. „Bei beiden Vorhaben gehen der Ausbau des Radweges und der Fahrbahn Hand in Hand“, sagte Madsen. Das sei ein deutliches Signal für die Gleichwertigkeit aller Verkehrsteilnehmenden. Die Gesamtkosten der Baumaßnahmen betrugen 5,4 Millionen Euro. dpa