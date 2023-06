Millionenförderung für Projekte zur Fachkräftesicherung

Claus Ruhe Madsen, Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus, in seinem Büro im Ministerium. © Marcus Brandt/dpa

Das Land Schleswig-Holstein fördert Projekte zur Sicherung von Fachkräften bis einschließlich 2026 mit zwei Millionen Euro jährlich. Die entsprechende Richtlinie trat am Montag in Kraft, wie das Arbeitsministerium mitteilte. „Wir finanzieren Projekte, die einen signifikanten Beitrag zur Fachkräftesicherung in Schleswig-Holstein leisten und auf andere Branchen und Regionen übertragbar sind“, erläuterte Ressortchef Claus Ruhe Madsen (CDU).

Kiel - Es können Projekte mit einer Dauer von ein bis drei Jahren und einem Antragsvolumen ab 50.000 Euro gefördert werden. Als Träger kommen beispielsweise Kommunen, Kammern, Verbände, Stiftungen, Vereine, Einrichtungen der Wirtschaftsförderung sowie staatliche und staatlich anerkannte Hochschulen in Betracht.

Madsen erhofft sich aus den Projekten neue Impulse zur Fachkräftesicherung mit positiven Effekten für das gesamte Land. „Der Fachkräftemangel ist mittlerweile über alle Branchen und Regionen eines der drängendsten Themen unserer Unternehmen“, sagte der Minister. „Deswegen stellen wir erhebliche zusätzliche Mittel zur Verfügung, um gute Ideen und Vorhaben zur Gewinnung und Bindung von Fachkräften zu unterstützen.“ dpa