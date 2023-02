Minister Pistorius zum Antrittsbesuch bei der Marine

Boris Pistorius, Bundesverteidigungsminister. © Olivier Matthys/Pool AP/dpa/Archivbild

Verteidigungsminister Boris Pistorius will am kommenden Dienstag die Deutsche Marine in Eckernförde besuchen. Bei seinem mehrstündigen Antrittsbesuch wird der SPD-Politiker mit Marine-Inspekteur Jan Christian Kaack sprechen und das Ausbildungszentrum U-Boote besichtigen, wie die Marine am Freitag mitteilte. Zudem werde Pistorius Übungen des Seebataillons verfolgen sowie an Bord des Minenjagdboots „Bad Bevensen“ und der Fregatte „Hessen“ unterwegs sein.

Eckernförde - Auch Übungen mit einem U-Boot, mit der Fregatte „Baden-Württemberg“ und mit Marinefliegern sind vorgesehen. Mit dem Kommando Spezialkräfte Marine wird der Minister ebenfalls sprechen. Darüber hinaus stehen Manöver mit einem US-Zerstörer und Eurofightern auf dem Programm. dpa