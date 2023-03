Minister verlangt vom Bund mehr Mut bei Digitalisierung

Eine Person tippt etwas auf einem Tablet. © Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild

Schleswig-Holsteins Digitalisierungsminister Dirk Schrödter hat an die Bundesregierung appelliert, die Digitalisierung in der Verwaltung entschlossen voranzutreiben. In einer Stellungnahme zum Entwurf für eine Novelle des Onlinezugangsgesetzes fordert die Landesregierung unter anderem, künftig alle Verwaltungsverfahren standardmäßig digital anzubieten.

Kiel - Analoge Behördengänge müssten in Zukunft die Ausnahme sein, erklärte Schrödter (CDU) am Mittwoch. Dafür müssten alle Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen verpflichtet werden, sich ein digitales Nutzerkonto für digitale Verwaltungsdienstleistungen einzurichten.

„Das Nutzerkonto ist das digitale Zugangstor zur Verwaltung, erläuterte der Minister. Deshalb müsse die Nutzung verbindlich werden. „Bislang lag der Fokus auf dem digitalen Zugang zur Verwaltung, jetzt muss es um Prozesse in den Verwaltungen gehen“, sagte Schrödter einer Mitteilung zufolge. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sei zu zaghaft und nicht ambitioniert genug.

Auch Verfahren selbst müssten reformiert werden, forderte Schrödter. Noch immer ließen sich viele Leistungen nur per Post beantragen. Hier könne eine generelle Verpflichtung helfen, Verfahren ausschließlich digital zu bearbeiten. Behörden müssten dann grundsätzlich detailliert begründen, warum ein bestimmter Antrag nur in Papierform möglich sei. dpa