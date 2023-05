Mit Spargel und Erdbeeren läuft es bisher gut im Norden

Teilen

Eine Erntehelfer zeigt auf einem Feld eine Kiste frisch geernteten Spargel. © Bernd Wüstneck/dpa

Die Spargelzeit steuert auf ihren Höhepunkt zu, jetzt kommen immer mehr heimische Erdbeeren dazu. Der Frühling in Schleswig-Holstein zeigt sich kulinarisch von seiner besten Seite. Hauptsache, das Wetter spielt mit.

Rendsburg - Die Erdbeersaison in Schleswig-Holstein steht noch am Beginn, bei Spargel ist sie bereits in vollem Gange. Erdbeeren kommen noch ausschließlich aus Folientunneln. Das Angebot sei noch knapp, da noch keine Freilandware auf dem Markt sei, sagte die Sprecherin der Landwirtschaftskammer, Daniela Rixen, der dpa. Ein Pfund Erdbeeren sei für etwas unter sechs Euro zu haben. Die Preise hätten im Vergleich zum Saisonstart bereits etwas nachgegeben.

Die Qualitäten stimmen nach Rixens Angaben. Die Erzeuger seien mit dem bisherigen Absatz zufrieden, vor allem zu Muttertag am vergangenen Wochenende. Nun hoffen die Anbauer auf gute Geschäfte an den Feiertagswochenenden Himmelfahrt und Pfingsten. Freilanderdbeeren aus Schleswig-Holstein wird es voraussichtlich zum Monatswechsel geben. Auch Selbstpflücker können Anfang Juni voraussichtlich auf die Felder, so die Prognose der Landwirtschaftskammer und des Obstbauversuchsringes des Alten Landes e.V.

Spargel wird nach Rixens Angaben inzwischen auf allen Anbauflächen in Schleswig-Holstein gestochen. Für erste Qualität aus der Region liegen die Preise zwischen 13 und 15 Euro je Kilogramm, für andere Sortierungen auch darunter. Die Erntemenge passe zur Nachfrage: „Die sonnigen Tage haben dem Spargelwachstum gut getan und auch bei den Verbrauchern die Lust auf Spargel geweckt“, sagte Rixen. Die Temperaturen seien ideal für Spargel und auch Erdbeeren, es sei nicht zu warm. Auch die Spargelerzeuger seien bisher zufrieden. Sie hoffen auf rege Nachfrage zu den klassischen verkaufsstarken Wochenenden um Himmelfahrt und Pfingsten. dpa