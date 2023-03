Mittelstand: Land und Wirtschaft starten Nachfolge-Kampagne

Julia Carstens (l), Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus von Schleswig-Holstein, spricht während eines Termins. © Frank Molter/dpa

Tausende Betriebsübergaben stehen im Norden in den kommenden Jahren an. Viele Unternehmer finden gar nicht oder nur schwer geeignete Nachfolger. Schleswig-Holsteins Wirtschaftsstaatssekretärin Carstens will sie sensibilisieren.

Kiel - Vor dem Hintergrund von jährlich mehr als 1300 Unternehmensnachfolgen an der Spitze von kleinen und mittelständischen Betrieben in Schleswig-Holstein haben Landesregierung und Wirtschaft eine gemeinsame Offensive gestartet. „Unsere bewährten und umfangreichen Unterstützungs-, Beratungs- und Finanzierungsangebote sind das eine - aber in erster Linie geht es uns darum, die Lust am Unternehmertum zu fördern“, sagte Wirtschaftsstaatssekretärin Julia Carstens der Deutschen Presse-Agentur. Andernfalls stehe die Existenz vieler kerngesunder Betriebe auf dem Spiel.

Die Landesregierung stellt dafür 350.000 Euro bereit. „Um dem Thema mehr Sichtbarkeit zu verleihen, werden wir im Herbst unter anderem eine Marketing-Kampagne starten“, sagte Carstens. Die Initiative ziele vor allem auf Frauen ab. Sie seien in der Gründungsszene nach wie vor drastisch unterrepräsentiert.

Ein erstes Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern von Wirtschaftsverbänden, Hochschulen und der schleswig-holsteinischen Gründungsszene hat es im Wirtschaftsministerium statt. Unter Berufung auf das Institut für Mittelstandsforschung berichtet das Ministerium von etwa 6700 Unternehmensübergaben im Norden bis 2026.

„Fast die Hälfte aller Übergaben werden im Bereich der unternehmensbezogenen Dienstleistungen, ein weiteres Viertel im Produzierenden Gewerbe erfolgen“, sagte Carstens. Die höchste Anzahl an Übergaben gebe es bei Unternehmen, deren Umsatz zwischen einer halben und einer Million Euro betrage. Erschwerend komme hinzu, dass sich fast die Hälfte der Unternehmerinnen und Unternehmer ohne Nachfolge nicht auf das Thema Übergabe vorbereitet hätten.

Carstens will Betriebsinhaberinnen und Betriebsinhaber für das Thema Nachfolge sensibilisieren. „Und wir werden mit unserer Kampagne potenzielle Nachfolgende auf die vielfältigen Hilfen aufmerksam machen und die Nachfolge zugleich als Alternative zur Neugründung bewerben.“ dpa