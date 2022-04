MKdW zeigt Werke im Musée océanographique

Von der Nordsee ans Mittelmeer - das Museum Kunst der Westküste (MKdW) präsentiert noch bis zum 19. Juni unter dem Titel „Nortbound. Connected by the Sea“ eine Auswahl von Gemälden und zeitgenössischen Fotoarbeiten im Musée océanographique de Monaco. Insgesamt sind in der Schau 23 hochkarätige Werke etwa von Peder Severin Krøyer, Max Liebermann, Laurits Tuxen sowie Mila Teshaieva zu sehen, wie das MKdW mitteilte.

Alkersum/Monaco - Die Besucher und Besucherinnen der Schau sollen sich auf eine Reise entlang der Nordseeküste begeben und erleben können, welche Rolle das Meer für die kulturellen Verbindungen zwischen der Insel Föhr, dem Norden Deutschlands, Dänemarks, den Niederlanden und Norwegen seit jeher gespielt hat und immer noch spielt.

In einem Grußwort zur Ausstellung schreibt Fürst Albert II. von Monaco, die Ausstellung sei „ein konkretes und lebendiges Zeugnis für die unerschütterliche Solidarität, die uns dazu bewegen muss, die Meeresgebiete und Küsten, von denen wir alle abhängen, besser zu schützen, unabhängig von unserer geografischen Lage“. Vom Mittelmeer bis zur Nordsee „tragen wir alle gemeinsam die Verantwortung für das Überleben dieser Landschaften“. Um diese Verantwortung geht es auch auf einem wissenschaftlichen Symposium im Mai, das anlässlich der Ausstellung in Monaco organisiert wird. dpa