Moderner Hubschrauber für DRF Luftrettung in Niebüll

Teilen

Seit dem 20. März fliegen die Crews der DRF Luftrettung in Niebüll mit einer H145 mit Fünfblattrotor. © Benjamin Nolte/DRF Luftrettung/obs

Die DRF Luftrettung in Niebüll nutzt jetzt einen neuen Hubschrauber des Typs H145 mit Fünfblattrotor. Seit Montag sei „Christoph Europa 5“ mit der neuesten Technologie im Einsatz, die es derzeit im Rettungswesen gebe, teilte die Luftrettung am Dienstag mit. Der neue Hubschrauber liege durch das fünfte Rotorblatt noch ruhiger in der Luft, was Patienten und Besatzung zugutekomme.

Niebüll - „Wir haben von den Stationen, die bereits mit einer Fünfblatt-Maschine fliegen, so viel Positives gehört, dass wir uns sehr freuen“, sagte Jürgen Voiss, Pilot der DRF Luftrettung in Niebüll. Die DRF Luftrettung hatte nach eigenen Angaben 2020 erstmals einen Hubschrauber dieses Typs erhalten. Niebüll ist demzufolge die zehnte Station mit solch einer Maschine.

Die Niebüller Rettungshubschrauber-Station gibt es den Angaben zufolge seit April 2005 - als grenzüberschreitende Luftrettung zwischen Deutschland und Dänemark. Zum Einsatzgebiet zählen das nördliche Schleswig-Holstein, die Bewohner der Nordfriesischen Inseln sowie der Westküstenbereich des dänischen Verwaltungsbezirks Syddanmark. Im vergangenen Jahr gab es laut DRF 1095 Einsätze. dpa