Modernisierung auf der Marschbahnstrecke auf der Zielgeraden

Teilen

Ein Inter-City-Zug fährt auf der Marschbahnstrecke in Richtung Westerland. © Frank Molter/dpa

Die Modernisierungsarbeiten auf der Marschbahnstrecke zwischen Hamburg und Sylt sind auf der Zielgeraden. In diesem Jahr sollen die Maßnahmen der Investitionsoffensive abgeschlossen werden, wie die Deutsche Bahn am Mittwoch mitteilte. Bauarbeiten und Investitionskosten liegen demnach im Plan.

Westerland - Die Offensive war 2018 angekündigt worden, um die Qualität der Marschbahn zu verbessern. Insgesamt werden rund 140 Millionen Euro investiert, um die Gleisanlagen auf der Strecke zwischen Elmshorn und Sylt zu erneuern. Zusätzlich werden Bahnübergänge, die Signaltechnik sowie Brücken für rund 20 Millionen Euro modernisiert. „Die leistungsstärkere Infrastruktur soll dazu beitragen, künftig noch mehr Menschen und Verkehre auf die umweltfreundliche Schiene zu bringen“, teilte die Bahn mit.

In diesem Jahr werden die Gleise auf einer Strecke von insgesamt knapp 48 Kilometer erneuert. Bereits am Sonntag (24. April) beginnt die erste Baumaßnahme in diesem Jahr. Bis zum 19. Mai wird die Strecke zwischen Wilster und Hochdonn auf knapp zehn Kilometer Länge erneuert. Es kommt zu Zugausfällen im Nahverkehr.

Um die Auswirkungen für Reisende so gering wie möglich zu halten, bündelt die Bahn wo immer möglich die Arbeiten und baut weitestgehend nicht in Ferienzeiten, insbesondere auf dem Abschnitt Niebüll-Westerland. Zudem wird der Zugverkehr auf den zweigleisigen Abschnitten grundsätzlich auf einem Gleis aufrechterhalten. In den eingleisigen Streckenabschnitten wird den Angaben zufolge in der Regel nachts gearbeitet. Wenn dies nicht möglich ist, wird außerhalb der Ferienzeit gebaut. Als Ersatz werden dann Busse fahren. dpa