Möller erwartet schwieriges Spiel in Barcelona

Torwart Kevin Möller, ehemaliger Spieler vom FC Barcelona. © Frank Molter/dpa/Archivbild

Handball-Profi Kevin Möller freut sich auf die Rückkehr nach Barcelona. „Ich hatte drei gute Jahre dort“, sagte der Torwart der SG Flensburg-Handewitt am Dienstag in einer Medienrunde. Die Norddeutschen treten am Donnerstag (18.45 Uhr/Sky und Servus TV) zu ihrem letzten Spiel in der Vorrunde der Champions League beim Rekordsieger FC Barcelona an.

Flensburg - Möller weiß, dass die Mannschaft von SG-Trainer Maik Machulla bei den Katalanen ein „verdammt schwieriges Spiel erwartet“. In der vergangenen Saison hatte der 32 Jahre alte dänische Nationalkeeper mit Barça in der Königsklasse triumphiert. Die Schlüssel zum Sieg sieht Möller in der Abwehrarbeit und im Tempospiel seines Teams.

Die Flensburger haben bereits die Playoff-Runde erreicht. Die Frage ist nur noch, ob sie die Gruppenphase als fünft- oder sechsbestes Team abschließen. Auch die potenziellen Gegner für die ersten K.o.-Spiele steht schon fest. Entweder geht es gegen Pick Szeged aus Ungarn oder Monpellier HB aus Frankreich. Soweit in die Zukunft wollte Möller aber noch nicht blicken: „Wir nehmen ein Spiel nach dem anderen“, sagte der Däne. dpa