Mordprozess gegen 30-Jährigen in Itzehoe begonnen

Mikrofone und Kopfhörer auf einem Tisch in einem Gerichtssaal. © Jonas Walzberg/dpa/Symbolbildarchiv

In einer Elmshorner Wohnung werden zwei arglose junge Frauen mit Messerstichen getötet. Ein 30 Jahre alter Mann soll die Morde begangen haben. Jetzt steht er in Itzehoe vor Gericht.

Itzehoe - Ein 30 Jahre alter Mann soll zwei junge Frauen in Elmshorn (Kreis Pinneberg) im vergangenen Sommer mit zahlreichen Messerstichen getötet haben und muss sich deswegen seit Mittwoch vor dem Landgericht Itzehoe verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann aus Eritrea Heimtücke vor, wie eine Sprecherin des Gerichts sagte. Beide Frauen im Alter von 19 und 23 Jahren, die ebenfalls aus Eritrea stammten, hätten mit der Attacke nicht rechnen können. Nach der Verlesung der Anklage endete der erste Prozesstag. Der Angeklagte äußerte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen.

Eines der Opfer erlitt der Anklage zufolge 18 Stiche und Schnitte, das andere 20. Die toten Frauen waren am 9. Juli 2022 in einer Wohnung in der Elmshorner Innenstadt gefunden worden. Die Polizei hatte den Verdächtigen noch am selben Tag festgenommen. Zuletzt war der 30-Jährige in Tuttlingen in Baden-Württemberg gemeldet.

Der Prozess soll am 23. Januar fortgesetzt werden. Dann ist auch eine Erklärung der Verteidigung geplant. Zunächst sind acht weitere Termine bis zum 24. Februar vorgesehen. dpa