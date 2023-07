Muschelzüchter blicken optimistisch auf die Saison 2023

Fischerei

Die schleswig-holsteinischen Muschelzüchter sind optimistisch in die Saison 2023 gestartet. 2022 sind Wachstum und Erzeugerpreise hinter den Erwartungen zurückgeblieben. In diesem Jahr wird mit einer Ernte von rund 15.000 Tonnen gerechnet - nach 10.725 Tonnen im Jahr 2022, wie die Erzeugerorganisation der schleswig-holsteinischen Muschelzüchter am Donnerstag in Hörnum auf Sylt mitteilte.

Hörnum/Sylt - „Für eine Aussage zu den Preisen im Jahr 2023 ist die Saison noch zu jung, wir erwarten jedenfalls wieder mehr als zwei Euro pro Kilo, nachdem letztes Jahr nur durchschnittlich 1,45 Euro erzielt werden konnten“, sagte Torben Wagner, Vorstandsmitglied der Erzeugerorganisation.

Auch die Qualität der Sylter Miesmuscheln stimme, sagte der Vorstandsvorsitzende Heinz Maurus. Der Fleischanteil liege bei 30 Prozent und mehr. Ungeachtet der guten Vorzeichen für die Saison 2023 haben die Muschelzüchter den Angaben zufolge aber auch erhebliche Einbußen zu beklagen, etwa durch von Eiderenten verursachte Fraßschäden in Millionenhöhe und Ernteverluste durch stürmische Winde an Saatmuschelgewinnungsanlagen. dpa