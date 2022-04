Mutmaßliche IS-Rückkehrerin aus Syrien vor Gericht

Teilen

Die Angeklagte verbirgt ihr Gesicht hinter einer Zeitung, neben ihr sitzt ihr Anwalt. © Markus Scholz/dpa

Am Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg hat am Mittwoch ein Prozess gegen eine 38 Jahre alte mutmaßliche IS-Rückkehrerin begonnen. Die Bundesanwaltschaft wirft der Deutsch-Iranerin vor, im Sommer 2014 nach Syrien ausgereist zu sein und sich dort dem Islamischen Staat (IS) und einer weiblichen Kampfeinheit der Terrormiliz angeschlossen zu haben.

Hamburg - Die Anklage lautet auf Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland.

Mit ihrer damals dreijährigen Tochter und ihrem knapp ein Jahr alten Sohn soll sie ihrem Ehemann ins IS-Gebiet gefolgt sein. Der umgangsberechtigte Vater ihrer Tochter war nach Angaben der Bundesanwaltschaft nicht mit der Mitnahme seines Kindes einverstanden. Damit machte sie sich laut Anklage auch der schweren Entziehung Minderjähriger sowie der Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht schuldig.

Ende 2017 sei die Familie aus dem IS-Gebiet geflüchtet und von kurdischen Kräften aufgegriffen worden sein, erklärte die Vertreterin der Bundesanwaltschaft. Seit ihrer Rückkehr nach Deutschland im Oktober 2021 sitzt die 38-Jährige in Untersuchungshaft. Nach Angaben ihres Verteidigers will sich die Angeklagte an einem der nächsten Verhandlungstage zu den Vorwürfen äußern.

Erst am 24. März hatte ein anderer Strafsenat am Oberlandesgericht eine 44-jährige IS-Rückkehrerin zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Die Deutsche aus Bad Oldesloe (Schleswig-Holstein) hatte ihren 14-jährigen Sohn mit ins Kriegsgebiet genommen und ihn eine militärische Ausbildung beim IS machen lassen. Im Februar 2018 starb der inzwischen 15-Jährige bei einem Bombenangriff. Gegen das Urteil hat die Verteidigung Revision eingelegt. dpa