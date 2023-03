Mutmaßliche Trickbetrüger in Hamburg mit Beute gefasst

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Die Polizei in Hamburg hat am Mittwochabend mutmaßliche Telefontrickbetrüger während einer Geldübergabe beobachtet und sie danach gefasst. Die Gruppe habe schon länger unter Verdacht gestanden, als falsche Bankmitarbeiter Geld und Wertsachen erbeutet zu haben, teilte die Polizei Hamburg am Donnerstag mit.

Hamburg - Zivilfahnder seien zwei Männern und zwei Frauen zu einem Wohnhaus im Stadtteil Bramfeld gefolgt. Nachdem eine 37-jährige mutmaßliche Täterin das Gebäude verlassen habe, hätten die Beamten mit der 80-jährigen Bewohnerin gesprochen. Diese habe erzählt, dass sie kurz vor dem Eintreffen der Frau mit einer angeblichen Bankmitarbeiterin telefoniert habe, teilte die Polizei weiter mit. Dabei sei sie überzeugt worden, Bargeld, ihre EC-Karte und die PIN aus Sicherheitsgründen an eine Mitarbeiterin zu übergeben. Ein Fahrzeug mit den Tatverdächtigen wurde daraufhin laut Polizei angehalten und die Insassen vorläufig festgenommen. Im Auto seien die erbeuteten Wertgegenstände gefunden worden. dpa