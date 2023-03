Mutmaßlicher Exhibitionist in Quickborn festgenommen

Teilen

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Vor mehreren Kindern soll sich ein Mann in der Quickborner Innenstadt entblößt haben. Ein 62-jähriger Tatverdächtiger wurde am Mittwoch festgenommen - nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Quickborn - Zwei Schülerinnen hatten am Dienstag wegen zwei exhibitionistischen Vorfällen Anzeige erstattet, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Daraufhin wurde die Polizeipräsenz in der Innenstadt verstärkt. Am Mittwoch kontrollierten Beamte dann einen auf die Beschreibung der Mädchen passenden Mann und stellten fest, dass der 62-Jährige auch zu diesem Zeitpunkt seine Hose unter der Jacke geöffnet hatte.

Bei einer anschließenden Vernehmung gab der Mann zu, sich in den letzten Wochen - ungefähr zur Mittagszeit - öfters vor Kindern entblößt zu haben. Menschen, die den Mann beobachtet haben oder selbst betroffen waren, werden gebeten sich bei den Ermittlern zu melden. dpa