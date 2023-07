Mutmaßlicher Giftmord: Neuer Versuch Anklageverlesung

Teilen

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen. © Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Nach einem Tötungsdelikt sah es anfangs nicht aus. Die Witwe meldete sich erst Monate später bei der Polizei und löste die Ermittlungen aus. Mit Gift im Wasserglas beschäftigt sich jetzt ein Prozess am Landgericht Bielefeld.

Bielefeld - Zweiter Versuch: Im Prozess um einen mutmaßlichen Giftmord soll am Montag (10.00 Uhr) die Anklage verlesen werden. Am ersten Prozesstag Mitte Juni am Landgericht Bielefeld hatte die Verteidigung das noch mit einem Protest verhindert. Die Anwälte hatten die Rechtmäßigkeit der Arbeit der Ermittler angezweifelt.

Angeklagt ist ein Paar. Die 50 Jahre alte Bielefelderin und ihr 45-jähriger Freund aus Hamburg sollen eine außereheliche Beziehung geführt haben. Gemeinsam sollen sie im April 2022 den Plan umgesetzt haben, den Ehemann der Frau zu töten. Dazu gab die 50-jährige Deutsch-Türkin laut Anklage ihrem Mann ein toxisches Gemisch in ein Wasserglas. Als er tot war, rief sie den Rettungsdienst.

Anfangs gab es keine Hinweise auf ein Tötungsdelikt. Erst Anfang 2023 meldete sich die Angeklagte bei der Polizei und gab an, dass der Mann vergiftet worden sei. Kurz darauf wurde ihr iranischer Freund in Hamburg festgenommen. Ein Urteil will das Landgericht voraussichtlich im September verkünden. dpa