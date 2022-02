Nach Corona-Fällen bei EM sucht THW Kiel Team für DHB-Pokal

Ein Handballer hält den Spielball in den Händen. © Robert Michael/dpa/Symbolbild

Handballmeister THW Kiel ist unsicher, welche Mannschaft er zum Pokalviertelfinale am Sonntag bei den Rhein-Neckar Löwen aufbieten kann. „Ich hoffe, dass wir am Sonntag spielen können. Jedes verschobene Spiel würde neue Probleme mit sich bringen“, sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi den „Kieler Nachrichten“ (Mittwoch). Der Rekordmeister hat im Februar binnen 22 Tagen sieben Spiele zu bestreiten.

Kiel - Nach dem Ende der EM am vergangenen Wochenende, wo die Kieler mit neun Spielern vertreten waren, entscheiden die PCR-Tests über die Aufstellung der Mannschaft. Vor und während des EM-Turniers hatten sich sechs THW-Profis mit dem Coronavirus infiziert. Zuletzt hatte es den Norweger Harald Reinkind getroffen. „Unser größter Fokus ist jetzt, die Spieler in intensiver Begleitung unserer Ärzte in die notwendige Verfassung zu bringen“, sagte Szilagyi und meinte: „Aber dass wir in Mannheim nicht mit unserer stärksten Mannschaft antreten können werden, halte ich für ziemlich sicher.“

Mannschaftsarzt Detlev Brandecker achtet darauf, dass die Profis nach den Corona-Zwangspausen behutsam ins Training zurückkehren. „Da steht die Gesundheit der Spieler absolut über allem“, sagte er und hat eine beruhigende Nachricht: „Offenbar ist es aber so, dass die Omikron-Variante weniger die Organe betrifft, die die Delta-Variante betroffen hat und sich mehr im Hals-Nasen-Rachenbereich abspielt - als leichter Husten, Schluckbeschwerden, Fieber, Gliederschmerzen. Aber nicht in Herz oder Niere.“ dpa