Nach Corona-Pause: Rosenmontagsumzug kehrt nach Marne zurück

Konfetti liegt während eines Karnevalsumzugs auf der Straße. © Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Nach der pandemiebedingten Pause 2021 und 2022 sind in Schleswig-Holsteins Karnevalshochburg Marne heute wieder die Narren los: Nach der Rathauserstürmung startet am Nachmittag der traditionelle Rosenmontagsumzug. Auch in diesem Jahr wollen wieder rund 1200 Karnevalisten in Fußgruppen oder auf Karnevalswagen durch die Straßen der Kleinstadt in Dithmarschen ziehen.

Marne - An „Wurfmaterial“ soll dieses Jahr trotz gestiegener Preise nicht gespart werden: Etwa 2,2 Tonnen Bonbons, 75.000 kleine Gummibärchentüten und 55.0000 Tütchen mit Hamburger Speck - eine Süßware aus Zuckerschaum - haben die Organisatoren eigenen Angaben zufolge besorgt. Es werden je nach Wetter bis zu 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. dpa