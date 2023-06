Nach sexuellen Anspielungen: Mann bei Messerangriff verletzt

Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. © Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Am Bahnhof in Neumünster soll ein 19-Jähriger einen 30 Jahre alten Mann mit einem Messer angegriffen haben. Die Polizei sei am Sonntag gegen 3.45 Uhr durch laute Schreie auf die Messerattacke aufmerksam geworden, teilte die Polizei am Montag mit.

Neumünster - Dem ging den Polizeiangaben zufolge ein Streit zwischen zwei Gruppen und „handfeste Auseinandersetzungen“ zwischen den beiden Männern voraus. Eine Gruppe habe sexuelle Anspielungen gegenüber Mädchen der anderen Gruppe geäußert, worauf ein Streit entbrannte und der 19-Jährige ein Messer zog und damit auf den 30-jährigen Mann einstach. Informationen zur Schwere der Schnittverletzungen lagen der Polizei zunächst nicht vor.

Der Haupteingang des Bahnhofs sei kurzzeitig gesperrt worden, da immer mehr Reisende für das Stadtfest Holstenköste in den Bahnhof kamen und die Ermittlungen behinderten. Gegen den 19-Jährigen wurde nach Angaben der Polizei ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Bildmaterial der Auseinandersetzung wurde durch die Bundespolizei gesichert. Der verletzte 30-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. dpa