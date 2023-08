Bahn in Erklärungsnot: Zug öffnet Türen nicht und lässt Reisende mitten in der Nacht stehen

Von: Dagmar Schlenz

Teilen

Bahnfahren ist gut für das Klima, doch man braucht auch viel Geduld. Was Reisende erlebten, die nachts von Sylt aufs Festland wollten, ist keine Werbung für die Bahn.

Morsum/Sylt – Morgens um kurz nach 1:00 Uhr in Morsum auf Sylt: einige Fahrgäste stehen auf dem Bahnsteig und wollen mit dem Zug von der Insel aufs Festland. Der RE6 von Westerland nach Niebüll hält planmäßig an, doch dann passiert: nichts. Ohne die Türen zu öffnen, fährt der Regionalzug weiter. Zurück bleiben verärgerte Bahn-Kunden, die mitten in der Nacht viereinhalb Stunden auf den nächsten Zug warten müssen.

Name: Sylt (friesisch Söl, dänisch Sild) Kreis: Nordfriesland Fläche: 99,14 km² Einwohner: 18.584 (2022) – 193,7 Einwohner/km² Bahnhöfe: Morsum, Keitum, Westerland

Nachts in Morsum auf Sylt: Zug öffnet Türen nicht

Am Sonntag, dem 6. August 2023, macht sich ein Mitglied der geschlossenen Facebook-Gruppe „NOB Pendler Husum-Westerland“ Luft: „1:09 Uhr ab Morsum hält an, fährt die Türen nicht aus und fährt weiter! Läuft! 4,5 Stunden auf den nächsten warten! Danke!“, postet er in die Gruppe. Eine Mitreisende ergänzt: „Und beim Bahnservice war niemand erreichbar: Sie rufen außerhalb der Geschäftszeiten an. Was soll der Scheiß?!“

Offenbar waren sie nicht die einzigen, die in dieser Nacht auf Sylt stehengelassen wurde. „In Keitum genau das gleiche!“, schreibt ein weiterer verärgerter Fahrgast. Auf Nachfrage von Ippen.Media berichtet eine Betroffene über den Vorfall: „Der Zug fuhr ein, wir warteten darauf, dass sich die Türen öffneten – ohne Ergebnis. Das Verriegelungs-Signal ertönte, der Zug fuhr ab und so standen wir zurückgelassen auf dem Bahnsteig.“

Panne bei der Bahn: Reisende wurde auf Sylt nachts am Bahnsteig stehengelassen. (Symbolbild) © Dagmar Schlenz

Neben der Frau und ihrem Begleiter wurden nach ihren Angaben auch eine Dame und ein weiterer Herr stehengelassen. Die Gestrandeten mussten viereinhalb Stunden warten, bis sie mit dem ersten Zug um 5:30 Uhr ihre Reise fortsetzen konnten. Auch für einen Fahrgast, der sich im Zug befand, und eigentlich in Morsum aussteigen wollte, öffneten sich die Türen nicht. Er musste unfreiwillig die Insel verlassen und konnte erst am ersten Bahnhof auf dem Festland aussteigen. „Wir haben ihn dann in den Morgenstunden in Klanxbüll stehen sehen, als wir mit dem ersten Zug von der Insel kamen“, erzählt die Augenzeugin.

Deutsche Bahn in Erklärungsnot: „Haben Mitarbeitende sensibilisiert“

Immer wieder kommt es zu Zwischenfällen bei der Deutschen Bahn – bei einer Zugpanne in Hamburg strandeten Mitte August über 200 Fahrgäste, die fast vier Stunden auf freier Strecke ausharren mussten. Von dem Vorfall auf Sylt waren zwar weitaus weniger Personen betroffen, doch sie fühlten sich von der Bahn im Stich gelassen. „Ich habe die im Zug ausgeschriebene Nummer angerufen und die an der Infotafel. Unter den Hotlines hieß es, ich müsste die jeweilige andere Nummer wählen“, berichtet eine der auf Sylt Gestrandeten.

Wir haben unsere Mitarbeitenden sensibilisiert, gerade in den späten Abendstunden ein genaues Augenmerk beim Halt an den Stationen zu haben

Eine Sprecherin der Deutschen Bahn teilt auf Nachfrage von Ippen.Media mit, man habe auch nach gründlicher Recherche nicht ermitteln können, wie es zu der Panne gekommen sei. Eine allgemeine Türstörung war nach ihren Angaben nicht bekannt. „Wir bedauern diesen Vorfall und möchten uns bei unseren Fahrgästen entschuldigen“, so die Bahnsprecherin und versichert: „Wir haben unsere Mitarbeitenden sensibilisiert, gerade in den späten Abendstunden ein genaues Augenmerk beim Halt an den Stationen zu haben.“

Sylt-Pendler sind frustriert: „So viel Freizeit verschenkt“

Zwar sind auch viele Sylt-Urlauber von Zugausfällen und Verspätungen betroffen – gerade kam es nach einem Lokschaden auf Sylt zu stundenlangen Wartezeiten – doch insbesondere bei den Sylt-Pendlern ist der Frust groß. Etwa 3500 bis 4000 Menschen sind es, die auf dem Festland wohnen und täglich mit dem Zug zum Arbeiten auf die Insel kommen. So manch einer hat mittlerweile hingeworfen. „13 Jahre Sylt waren anfangs schön, doch die letzten Jahre waren nur noch schlimm. So viel Freizeit verschenkt. Das ist Stress gewesen“, erinnert sich eine Ex-Pendlerin auf Facebook.

„So kann es nicht weitergehen“, findet eine Frau, die sich schon vor über 20 Jahren in der Pendler-Initative engagiert hat. „Man hat uns so viel versprochen und es ist nichts passiert. Ein Radweg am Bahndamm wäre eine Alternative“, schlägt sie vor. Doch das Radfahren am Hindenburgdamm, der die Insel mit dem Festland verbindet, ist nach wie vor verboten. Das musste auch ein verirrter Trainspotter am Sylter Bahndamm unlängst erfahren, dem nun ein Bußgeldverfahren droht. Um ihre Situation zu verbessern, könnten die Sylt-Pendler nur weiter Druck machen, findet ein Mitglied der Facebook-Gruppe „NOB Pendler Husum-Westerland“.