Nah.SH begrüßt Deutschlandticket: Teils große Einsparungen

Ein Fahrkartenautomat der Deutschen Bahn steht an einem Bahnhof. © Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild

Der Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein (Nah.SH) hat die geplante Einführung des Deutschlandtickets begrüßt und auf das Einsparpotenzial für seine Abo-Kunden hingewiesen. Mit dem Nachfolger des 9-Euro-Tickets gehe es in Richtung Verkehrswende, sagte eine Sprecherin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Nun gehe es an die Umsetzung des Tickets, was es für den gesamten SH-Tarif bedeute und welche Anpassungen nötig seien.

Kiel - Nach Angaben des Nahverkehrsverbunds wird das Deutschlandticket vor allem auf längeren Strecken innerhalb Schleswig-Holsteins günstiger als die bisherigen Abokarten. Die Sprecherin nannte ein paar Beispiele.

Am meisten sparen demnach Kunden und Kundinnen mit einem Abo etwa für die Strecke Lübeck-Hamburg, die bisher 230 Euro monatlich kostete. Das wären mit dem neuen Ticket 181 Euro weniger. Auf der Strecke Kiel-Hamburg beträgt die Ersparnis 207 Euro. Für Abonnenten innerhalb Kiels, Lübecks, Rendsburgs und Flensburgs ändert sich wenig, teilweise ist das Deutschlandticket sogar ein paar Euro teuerer. Der Nahverkehrsverbund betonte jedoch den Vorteil, dass die Menschen damit in ihrer Freizeit auch landes- und deutschlandweit fahren können. dpa