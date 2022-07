Nationalspielerin Stapenhorst: Zurück zu UHC Hamburg möglich

Charlotte Stapenhorst aus Deutschland feiert ihr Tor. © Frank Uijlenbroek/dpa

Hockey-Nationalspielerin Charlotte Stapenhorst erwägt eine Rückkehr zum Uhlenhorster HC Hamburg. Die 27 Jahre alte Angreiferin, die 2014 aus ihrer Heimatstadt Berlin nach Hamburg gekommen, nach den Olympischen Spielen 2021 in Tokio aber zu den Zehlendorfer Wespen in die Hauptstadt zurückgekehrt war, schließt diesen Schritt jedenfalls nicht aus. Denn sollte sie sich dafür entscheiden, ihre internationale Karriere bis zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris fortzusetzen, könnte ein erneuter Vereinswechsel aus der 2.

Hamburg - in die 1. Liga für sie sinnvoll sein.

„Es ist eine Option, zum UHC zurückzukehren“, sagte die Torjägerin, dem „Hamburger Abendblatt“ (Mittwoch) am Rande der Feldhockey-WM in Amsterdam. Und ergänzte: „Aber damit befasse ich mich erst, wenn es ansteht.“ Zunächst gelte es, möglichst erfolgreich beim WM-Turnier abzuschneiden. Nebenbei büffelt sie für ihr Architekturstudium, dass sie im kommenden Jahr mit dem Master abschließen möchte. dpa