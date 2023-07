NC-Quote in Schleswig-Holstein gesunken

Teilen

Blick in den Hörsaal einer Universität. © Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

Im Norden haben angehende Studenten gute Karten, den gewünschten Studienplatz auch in ihrem Bundesland zu bekommen. Die Quote der Studienangebote mit Zulassungsbeschränkungen ist vergleichsweise gering - und laut einer Studie weiter gesunken.

Gütersloh - In Schleswig-Holstein ist die Zahl der Studienplatzangebote mit Numerus clausus (NC) deutlich zurückgegangen. So sind im Wintersemester 2023/24 nur noch 24,5 Prozent der Studienangebote zulassungsbeschränkt, wie aus einer am Dienstag vorgestellten Studie des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh hervorgeht. Das ist ein Minus von 4,9 Punkten zum Wintersemester 2022/23.

Im Bundesvergleich hat Schleswig-Holstein damit die viertniedrigste NC-Quote. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 37,9 Prozent. Die höchste Quote wurde mit 62,8 Prozent in Hamburg, die niedrigste mit 19,6 Prozent in Thüringen ermittelt.

Mit Zulassungsbeschränkungen reagieren die Hochschulen auf Bewerberzahlen, die das Studienplatzangebot übersteigen. Eine festgelegte Zahl an Studienplätzen wird dann nach verschiedenen Kriterien vergeben, unter anderem nach der Abiturnote.

Je nach Beliebtheit und Platzangebot fallen die Beschränkungen unterschiedlich aus: Während der Studie zufolge im Norden knapp die Hälfte (48,6 Prozent) der Studienangebote in den Rechts-, Wirtschafts-, Gesellschafts- und Sozialwissenschaften zulassungsbeschränkt ist, ist dies in den Sprach- und Kulturwissenschaften nur gut ein Zehntel (10,2 Prozent).

Bundesweit sei der Numerus-clausus-Anteil in den letzten zehn Jahren deutlich gesunken, sagte Cort-Denis Hachmeister, Experte für Hochschulzugang beim CHE. Ein wesentlicher Grund sei die Zunahme der Studienangebote bei gleichzeitigem Rückgang der Erstsemesterzahlen. „Die Hochschulen können dann vermehrt Zulassungsbeschränkungen fallen lassen.“ Dies sei vor dem Hintergrund des drohenden Fachkräftemangels auch politisch gewollt. dpa