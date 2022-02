Neue Ausstellung widmet sich der Stille in Emil Noldes Werk

Teilen

„Stille Welten“ statt stürmischer Expressionismus: Die 66. Jahresausstellung der Nolde-Stiftung in Neukirchen-Seebüll (Schleswig-Holstein) widmet sich vom 1. März an den stillen Momenten, die Emil Nolde (1867-1956) aufgespürt hat. Bilder von Menschen in tiefer Versunkenheit werden ebenso gezeigt wie Landschaften, Blumen und religiöse Motive. Nolde habe in all seinen Motiven stille Momente aufgespürt und sie künstlerisch zum Ausdruck gebracht, sagte der Direktor der Stiftung, Christian Ring, am Donnerstag.

Neukirchen - Diese Ruhe und Ausgewogenheit in der Farbenpracht sei eine selten gezeigte Facette im Werk Noldes.

Zu sehen sind in der Schau 118 Exponate, darunter 26 Gemälde, 58 Aquarelle und Druckgrafiken sowie 4 Skulpturen und Kunsthandwerk von der Hand Noldes. Zudem sind 30 Objekte aus der Sammlung des Künstlers zu sehen, die er als Vorlage für seine Stillleben genutzt hat - von der Kuh aus Keramik bis zu einer aus Holz geschnitzten Figur des Heiligen Johannes. Erstmals in Seebüll gezeigt werden 56 der Werke. Die Schau ist wegen der denkmalgerechten Sanierung des ehemaligen Wohn- und Atelierhauses des Malers erneut im Besucherforum untergebracht. dpa