Neue Bauverordnung in Kraft: Verfahren vereinfacht

Teilen

Sabine Sütterlin-Waack spricht auf einer Landtagssitzung. © Axel Heimken/dpa/Archivbild

In Schleswig-Holstein gilt seit Donnerstag eine neue Landesbauordnung. Damit sollen Genehmigungsverfahren beschleunigt werden, erklärte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). Regelungen seien gestrichen worden, Vorschriften reduziert, verfahrensfreie Vorhaben und Verfahrensbeschleunigungen vermehrt ermöglicht. Ziel sei es besonders, die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum zu beschleunigen.

Kiel - „Wir haben die Landesbauordnung ordentlich entrümpelt und an die aktuellen Bedarfe aller am Bau Beteiligten angepasst“, erläuterte die Ministerin. „Wir wollen das Bauen einfacher, übersichtlicher und schneller machen.“ Die bauaufsichtlichen Verfahren würden insgesamt gestrafft, um die Erteilung von Baugenehmigungen zu beschleunigen. „Dies ist gerade in Zeiten steigender Baukosten von großer Bedeutung.“

Erleichterungen gebe es auch für den Holzbau, um klimaneutrales Bauen voranzubringen. „Die neue Landesbauordnung macht zudem den Weg frei für eine Digitalisierung der Baugenehmigungsverfahren“, sagte Sütterlin-Waack dem Ministerium zufolge.

Bauanträge und Bauvorlagen müssten nicht mehr von Bauherrn und Architekten unterschrieben werden und könnten über ein Online-Konto eingereicht werden. Die Bauaufsichten arbeiteten derzeit an der Umsetzung. Noch in diesem Jahr sollen die ersten Bauanträge in Pilotbehörden online eingereicht werden können. dpa