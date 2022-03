Neue Dauerausstellung zu Leben und Werk von Günter Grass

Zahlreiche Kunstwerke von Günter Grass sind in der Schau "Das ist Grass" ausgestellt. © Daniel Reinhardt/dpa

Fast sieben Jahre nach dem Tod von Günter Grass hat das Lübecker Günter-Grass-Haus seine Dauerausstellung über den Literaturnobelpreisträger neu gestaltet. Unter dem Titel „Das ist Grass“ bildet die Schau erstmals in der Geschichte des Hauses Leben und Werk Grass' von seiner Geburt 1927 in Danzig bis zu seinem Tod 2015 in Lübeck ab. „Wir sind froh, sein großes Werk in Lübeck würdigen zu dürfen“, sagte Lübecks Kultursenatorin Monika Frank (SPD) bei der Vorstellung der Ausstellung am Freitag.

Lübeck - Zu sehen sind zahlreiche Originalexponate aus dem umfangreichen Archiv des Hauses und Leihgaben der Günter und Ute Grass Stiftung. Dazu gehört unter anderem die Nobelpreisurkunde, die Grass 1999 in Stockholm entgegen genommen hat. Ein Höhepunkt der neu gestalteten Ausstellung sei auch die Olivetti, auf der Grass seinen Roman „Die Blechtrommel“ verfasst habe, sagte Museumsleiter Jörg-Philipp Thomsa.

Zur Eröffnung am 9. März im Theater Lübeck (20. 00 Uhr) wird auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) erwartet. dpa