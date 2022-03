Neue Fähre der TT-Line fährt mit Flüssiggas

Teilen

Im Seehafen Rostock liegt im Fährhafen das Schiff „Tom Sawyer“ der Reederei TT-Line. © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Die Reederei TT-Line setzt auf ihrer Route von Travemünde ins schwedische Trelleborg künftig auf ein Schiff mit Flüssiggas-Antrieb (LNG). Voraussichtlich Anfang Mai werde der 230 Meter lange Neubau „Nils Holgersson“ seinen Dienst auf der Strecke Travemünde-Trelleborg aufnehmen, sagte ein Reedereisprecher. Die Kosten für den Neubau einer chinesischen Werft bezifferte die Reederei mit einem niedrigen dreistelligen Millionenbetrag.

Lübeck - Die chinesische Werft hat das Schiff bereits an die Reederei abgeliefert. In wenigen Tagen soll die „Nils Holgersson“ zu der 11 602 Seemeilen (knapp 21 500 Kilometer) langen Reise nach Travemünde starten. Die Reisedauer veranschlagt die Reederei mit 36 Tagen. Die Crew ist bereits vor Ort. „Ich freue mich, dass es losgeht und ich unsere neue Nils Holgersson in die Heimat bringen darf“, wurde Kapitän Stephan Schipplick in einer Mitteilung zitiert. Voraussichtlich Ende April soll das Schiff in Dienst gestellt werden. dpa