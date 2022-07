Neue Hitzerekorde im Norden: Krankenhäuser vorbereitet

Teilen

Bei strahlendem Sonnenschein jagt ein Hund einem Ball in der Alster hinterher. © Julian Weber/dpa

Zeigen die Thermometer in Hamburg und Schleswig-Holstein am Mittwochnachmittag mehr als 37,3 Grad beziehungsweise 38,0 Grad im Schatten an? Dann wären die bisherigen Hitzerekorde aus dem Jahr 1992 geknackt. Der Deutsche Wetterdienst sieht dafür Chancen.

Hamburg/Kiel - In Hamburg und Schleswig-Holstein könnten am Mittwoch die bestehenden Hitzerekorde geknackt werden. „Laut Modell haben wir heute 38 Grad Celsius drin. Das könnte reichen“, sagte Meteorologe Michael Bauditz vom Deutschen Wetterdienst (DWD) der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Der Rekord für beide Bundesländer stammt den Angaben zufolge aus dem August 1992. Da wurden in Hamburg-Fuhlsbüttel 37,3 Grad Celsius gemessen. Die 38,0 Grad in Lübeck-Blankensee markierten das bisherige Allzeithoch im Norden.

Krankenhäuser und Rettungsdienste waren auf die Hitze eingestellt. Zunächst sei aber noch von keinem größeren Aufkommen an Hitzepatienten berichtet worden, sagte der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein, Patrick Reimund. Oft gehe es in solchen Fällen um dehydrierte ältere Menschen. Da die Hitze bereits am Donnerstag wieder vorüber sein soll, gingen alle davon aus, dass es in einem überschaubaren Rahmen bleibt.

Trotz trockener Böden, Felder und Wälder gab es auch bei der Hamburger Feuerwehr zunächst keine Hitze-Großeinsätze. „Wir haben bislang keine hitzebedingten größeren Brände“, sagte ein Sprecher.

Die Feuerwehr-Rettungskräfte auf den Krankenwagen hätten dagegen wegen der Hitze alle Hände voll zu tun. „Wir hatten gestern deshalb ein erhöhtes Einsatzaufkommen im Rettungsdienst und wir haben uns für heute wieder darauf eingestellt.“ Gleichzeitig hoffe er auf die Besonnenheit der Bürgerinnen und Bürger, die an einem so heißen Tag viel trinken, die Sonne meiden und wenig Aktives machen.

Die höchsten Temperaturen wurden am Mittwochnachmittag zwischen 16.00 und 17.30 Uhr erwartet. Der DWD-Meteorologe empfahl, bei der Hitze und den deutlich erhöhten UV-Werten am Mittwoch einfach drin zu bleiben.

Eine erste Abkühlung für den Norden wird es bereits am Donnerstag geben. Dann nähert sich Bauditz zufolge langsam ein Tiefausläufer, der zum Ende der Nacht Regen mit sich bringt. „Im Tagesverlauf sind dann örtlich auch Gewitter mit Starkregen und stürmischen Böen möglich.“ Dabei bleibt es bei bis zu 26 Grad im Osten Schleswig-Holsteins und 25 Grad in Hamburg sommerlich warm.

Am Freitag gehen die Temperaturen auf 18 Grad in Sylt, 22 Grad in Hamburg und 23 Grad in Lauenburg runter und dort bleiben sie auch am Samstag. „Ab Sonntag steigen die Temperaturen wieder an und es wird dann wieder sommerlich warm. Am Montag sind erneut bis zu 30 Grad Celsius möglich“, so der Meteorologe. dpa