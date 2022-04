Neue Infektionsstation am Klinikum eröffnet

Eine neue Infektionsstation ist am Klinikum Itzehoe eröffnet worden. „Fakt ist, dass für die Behandlung von Infektionserkrankungen gut ausgestattete medizinische Einrichtungen notwendig sind, die zur Begrenzung von Ausbruchsgeschehen beitragen“, sagte Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) am Freitag. Den Neubau einer Infektionsstation zu fördern, habe die Regierung unabhängig von der Corona-Pandemie 2017 als Ziel in den Koalitionsvertrag aufgenommen.

Itzehoe - Die Kosten für die neue Station betragen 16,5 Millionen Euro. Mit 15 Millionen Euro trägt das Land den Großteil davon. „Mit dieser neuen Infektionsstation wurden gute und nachhaltige Voraussetzungen für einen wirksamen Infektionsschutz in Schleswig-Holstein geschaffen“, sagte Garg. Krankenhausdirekt Bernhard Ziegler sagte, die Station stelle nicht nur die Behandlung infektiöser Patientinnen und Patienten auf höchstem Niveau sicher, sondern biete Mitarbeitenden optimale Arbeitsbedingungen.

Die Station hat 44 Betten. Sie kann den Angaben zufolge weitgehend abgeriegelt werden und verfügt über Schleusen für Personal und Material sowie eine eigene Zufahrt für Rettungswagen. Im Epidemiefall soll sie auch andere Krankenhäuser entlasten. Es gibt einen geschlossenen Bereich mit vier Zimmern für Patientinnen und Patienten, die sich nicht freiwillig in Behandlung begeben. dpa