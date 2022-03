Neue JVA-Werkhalle für offenen Vollzug auf Landesgut

Das Gefängnis Neumünster bekommt für den offenen Vollzug auf dem Landesgut Moltsfelde eine neue Werkhalle mit 21 Arbeitsplätzen. Dort sollen Auftragsarbeiten von Unternehmen und Firmen abgearbeitet werden, teilte das Justizministerium am Montag mit.

Neumünster - Das Arbeitsangebot auf dem Landesgut könne mit der Investition in Höhe von rund 1,45 Millionen Euro erheblich erweitert werden. „Die schulische und berufliche Qualifizierung sowie die Arbeit im Vollzug bilden das Fundament für die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt nach der Haft“, betonte Justizminister Claus Christian Claussen (CDU). Gefangene berichteten oft von Erfolgserlebnissen, die sie im Rahmen von Qualifizierung und Arbeit hätten. Eine Haftentlassung aus dem offenen Vollzug heraus ermöglicht es Gefangenen nach Claussens Angaben viel selbstständiger als aus dem geschlossenen Vollzug heraus, die notwendigen Vorbereitungen für den Schritt zurück in die Freiheit zu gehen. dpa