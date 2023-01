Neue Runde im Konflikt um Elbschlick-Entsorgung

Ein Bagger holt bei Arbeiten zur Elbvertiefung Schlick aus einem Hafenbecken. © Axel Heimken/dpa/Archivbild

Der Umgang mit dem Schlick aus der Elbe birgt weiter Konfliktstoff in Norddeutschland. An diesem Freitag befasst sich der gemeinsame Parlamentsausschuss für die Zusammenarbeit von Schleswig-Holstein und Hamburg in der Hansestadt mit dem „Aktuellen Sachstand beim Sedimentmanagement der Elbe“. Der Kieler Umweltminister Tobias Goldschmidt verwies auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur auf eine Vereinbarung, die beide Länder sowie Niedersachsen und der Bund vor Weihnachten geschlossen hatten.

Hamburg/Kiel - Diese enthalte zwei klare Abmachungen, die einer Schlickdeponie bei der Vogelschutzinsel Scharhörn entgegenstünden, sagte der Grünen-Politiker.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatte nach der Vereinbarung einen neuen Vorstoß zur Verklappung von Elbschlick nahe Scharhörn gemacht und damit klaren Widerspruch aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen geerntet. Die Vereinbarung sieht vor, den Schlick zum Seezeichen Tonne E3 bei Helgoland zu bringen. dpa