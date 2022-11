Neue Steuerschätzung: Mehreinnahmen vorausgesagt

Schleswig-Holstein kann mit deutlich höheren Steuereinnahmen rechnen als noch vor einem halben Jahr erwartet. Dies geht aus der regionalisierten Steuerschätzung hervor, deren Ergebnisse Monika Heinold (Grüne) am Dienstag in Kiel vorstellte. Sie verwies zugleich auf noch nicht einberechnete Belastungen im Zuge bundesgesetzlicher Änderungen. Das Ganze sei eine Momentaufnahme in unsicheren Zeiten.

Kiel - Heinold kalkuliert nun für 2022 mit 12,4 Milliarden Euro. Zum laufenden Haushaltsjahr stiege das Aufkommen damit um rund 818 Millionen Euro. Wenn es tatsächlich so käme, wäre es „supergut“.

Davon erhalten die Kommunen rund 132 Millionen Euro über den kommunalen Finanzausgleich. Etwa 68 Millionen Euro sind vom Bund für den Ausgleich von Kosten für die Versorgung von Ukraine-Flüchtlingen vorgesehen. Das verbleibende Plus von rund 618 Millionen Euro will Heinold zur Tilgung von Schulden beziehungsweise zur Reduzierung der Inanspruchnahme des Corona-Notkredits einsetzen. Auch für die nächsten Jahre bis 2026 sagt die Steuerschätzung Mehreinnahmen voraus. dpa