Neuer Versuch für Sprengung von Kieler Kraftwerk

Nach den Pannen bei der Sprengung des Gemeinschaftskraftwerks in Kiel am Dienstag soll am späten Mittwochmittag ein neuer Versuch gestartet werden. Derzeit sehe es so aus, dass ab 14.30 Uhr gesprengt werde, sagte der Geschäftsführer des Gemeinschaftskraftwerks, Matthias Brock, am Mittwochvormittag. Die Sprengung hat auch Einfluss auf die Schifffahrt, denn währenddessen wird die Kieler Förde gesperrt.

Kiel - Es soll daher abgewartet werden, bis die Fähre nach Norwegen den Sperrbereich verlassen hat.

Bei einer Detonation am Dienstag stürzte das Kesselhaus nicht komplett ein, ein Rest blieb stehen. Auch ein zweiter Sprengversuch am Abend war nicht erfolgreich. Bereits bei einer Sprengung im April war es zu einer Panne gekommen. Damals war ein etwa tellergroßes Metallteil in ein Haus eingeschlagen, das rund 1,1 Kilometer vom Kraftwerk entfernt steht. Verletzt wurde niemand.

Das Kraftwerk hatte im Frühjahr 2019 die Produktion von Strom und Wärme eingestellt. Es wurde durch das moderne Küstenkraftwerk ersetzt, in dem 20 Gasmotoren bedarfsgerecht Strom und Wärme produzieren. dpa